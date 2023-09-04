ВСУ выпустили 96 боеприпасов по ДНР за день

Огнем ВСУ в ДНР повреждены 18 домов (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за день 34 раза открыли огонь по ДНР, выпустив 96 боеприпасов. В результате обстрела погибли два человека, пострадали десять мирных жителей, в том числе трое детей. Об этом сообщил врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— Двое погибших в поселке Мироновском. Там же получили ранения восемь человек, в том числе мальчик и девочка, оба 2012 года рождения. В результате атаки по центру Донецка ранены два мирных жителя: женщина и подросток 2006 года рождения. Также получил ранение мужчина в Центрально-Городском районе Макеевки (подрыв на ВОП, тяжелое состояние). Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, состояние детей средней степени тяжести, — отметил Пушилин.

Врио Главы ДНР добавил, что в результате обстрелов за день повреждены 18 домов и восемь объектов гражданской инфраструктуры.

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