Мэр Донецка сообщил, что при обстреле центра города ранены два человека

В Донецке ранены два человека из-за обстрела ВФУ
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Вооруженные формирования Украины ранили двух мирных жителей при обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.
- По предварительной информации, в результате обстрела Ворошиловского и Киевского районов ранены 1 женщина и 1 мужчина. Анкетные данные уточняются, - написал в телеграм-канале мэр города Донецка.
Напомним, ранее мэр Донецка сообщил, что в результате обстрела территории предприятия «Донэлектроавтотранс» в Киевском районе Донецка повреждены шесть троллейбусов. Разрывы украинских снарядов фиксировали сразу в нескольких местах - на улице Розы Люксембург и проспекте Мира.
По данным СЦКК ДНР, с 14:15 по 14:50 украинские боевики из района населенного пункта Яснобродовка выпустили 13 снарядов из натовской артиллерии по Киевскому и Ворошиловскому району Донецка.
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