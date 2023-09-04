СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по центру Донецка 13 снарядов из натовской артиллерии

ВСУ выпустили по центру Донецка 10 снарядов из натовской артиллерии. Фото: Соцсети

Вооруженные формирования Украины выпустили по центру Донецка 10 снарядов из натовской артиллерии. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:15 – населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы), выпущено три снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 14:20 по 14:50 украинские боевики из района населенного пункта Яснобродовка выпустили еще десять снарядов по Киевскому и Ворошиловскому району Донецка.

Мэр Донецка сообщил, что в результате обстрела возле многоквартирного дома по проспекту Мира горит автомобиль. Также в зоне риска находится район парка кованых фигур «Изумруд».

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