Пушилин: Смена министра обороны на Украине не отразится на ситуации на фронте

Денис Пушилин прокомментировал смену министра обороны Украины. Фото: сайт Главы ДНР

Смена министра обороны на Украине не отразится на ситуации на фронте, все это - только политические игры противника. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Для нас это особо ничего не поменяет, это внутренняя политическая кухня. Резников себя уже достаточно серьезно дискредитировал, мы видели все эти скандалы с закупками, с ценами и прочим. Причем он к военной составляющей все же имеет достаточно условное отношение. Поэтому - политические игрища, на поле боя особо это никак не отразится, - прокомментировал ситуацию лидер ДНР.

Напомним, ранее Денис Пушилин рассказал про обстановку на Артемовском направлении. Он назвал ее стабильно напряженной.

- Самый горячий участок - на рубеже Клещеевка-Андреевка: регулярные атаки противника, в ответ - наши контратаки и, по возможности, улучшение позиций нашими ребятами, - сказал Пушилин.

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