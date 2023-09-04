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НовостиПолитика4 сентября 2023 10:44

Пушилин: Смена министра обороны на Украине не отразится на ситуации на фронте

По словам врио Главы ДНР, смена министра обороны Украины является всего лишь политическими игрищами
Ирина ДМИТРИЕВА
Денис Пушилин прокомментировал смену министра обороны Украины. Фото: сайт Главы ДНР

Денис Пушилин прокомментировал смену министра обороны Украины. Фото: сайт Главы ДНР

Смена министра обороны на Украине не отразится на ситуации на фронте, все это - только политические игры противника. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Для нас это особо ничего не поменяет, это внутренняя политическая кухня. Резников себя уже достаточно серьезно дискредитировал, мы видели все эти скандалы с закупками, с ценами и прочим. Причем он к военной составляющей все же имеет достаточно условное отношение. Поэтому - политические игрища, на поле боя особо это никак не отразится, - прокомментировал ситуацию лидер ДНР.

Напомним, ранее Денис Пушилин рассказал про обстановку на Артемовском направлении. Он назвал ее стабильно напряженной.

- Самый горячий участок - на рубеже Клещеевка-Андреевка: регулярные атаки противника, в ответ - наши контратаки и, по возможности, улучшение позиций нашими ребятами, - сказал Пушилин.

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