Пушилин назвал недопустимым отказ госслужащих комментировать свою работу

Руководитель Республики считает, что властям важно наладить коммуникацию с населением. Фото: сайт Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин считает недопустимым для государственных служащих отказываться комментировать свою работу. Об этом он заявил в ходе проведения оперативного совещания с членами правительства, руководителями органов исполнительной власти, а также главами городов и районов Республики.

- Некоторые должностные лица считают возможным отказывать республиканским СМИ в комментариях по злободневным темам, не принимают участия в телепрограммах. Это недопустимо. Люди должны знать, чем занимается власть. Отказаться комментировать свою работу означает расписаться в отсутствии результативности, - подчеркнул он.

Сообщается также, что глава региона поручил Министерству информации ДНР проконтролировать взаимодействие государственных ведомств и местных администраций со средствами массовой информации и проинформировать его в случае отказов в таком взаимодействии.

Напомним, ранее Денис Пушилин призвал органы и ведомства Донецкой Народной Республики открыть комментарии в соцсетях. Руководитель Республики добавил, что властям важно наладить коммуникацию с населением.

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