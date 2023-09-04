Пушилин: В Донецке поступают жалобы на неудовлетворительное качество бензина

В Донецке поступают жалобы на неудовлетворительное качество бензина. Фото: mintoplnr.ru

В Донецке поступают жалобы на неудовлетворительное качество бензина, а также растут цены на горюче-смазочные материалы. Об этом сообщил врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на оперативном совещании с Председателем Правительства региона Евгением Солнцевым, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов.

- Растут цены на ГСМ, кроме того, поступают жалобы на неудовлетворительное качество бензина в Донецке. Поручил Министерству угля и энергетики опубличить ценовую политику операторов регионального топливного рынка, - написал в телеграм-канале врио главы ДНР.

Денис Пушилин поручил проверить качество топлива на автомобильных заправочных станциях Донецкой Народной Республики. Если бензин не соответствует установленным нормам, то необходимо принять соответствующие меры.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР за компенсационной выплатой на покупку угля обратилось около 22 тысяч человек

За компенсационной выплатой на покупку твердого топлива более 21 тысячи человек включены в выплатные ведомости в ДНР (подробнее)