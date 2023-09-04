Сахалинская область завершила ремонт в школе искусств города Шахтерска в ДНР

В здании школы строители установили новые стеклопакеты, отремонтировали кровлю и фасад, а также сделали отмостку и подъездные дороги. Фото: ДАН

Специалисты из Сахалинской области завершили ремонт в школе искусств города Шахтерска в ДНР. Об этом сообщили ДАН в местной администрации.

Там уточнили, что в здании школы строители установили новые стеклопакеты, отремонтировали кровлю и фасад, а также сделали отмостку и подъездные дороги. Кроме этого, был восстановлен памятник Петру Чайковскому, который расположен на территории этой школы.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты из Сахалинской области восстанавливают школу искусств в Шахтерске. За все время ремонта строительные бригады уже отремонтировали 812 квадратных метров кровли, заменили 115 оконных и дверных блоков и отремонтировали 4 входные группы. Как заявили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики, в здании установили водосточную систему и ограждения, утеплили фасад, а во дворе демонтировали старый асфальт и очистили территорию от строительного мусора. Все работы велись в строгом соответствии с техническими стандартами России.

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