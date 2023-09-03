В ДНР назвали виновных в обстреле Киевского района Донецка

Последствия обстрела ВСУ Киевского района столицы ДНР. Фото: СЦКК ДНР
2 сентября ВСУ ударили по Киевскому району Донецка из артиллерим калибром 155 миллиметров снарядами М864 производства США с кассетной боевой частью (кассеты М-42 кумулятивная и М-46 осколочная). Об этом сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК.
Украинские боевики вели огонь со своих позиций в районе Карловки.
- Зона ответственности 10-го отдельного мотопехотного батальона (командир – Сидорин Виктор Алексеевич), - говорится в сводке СЦКК ДНР.
Военные эксперты зафиксировали повреждения по адресам:
- школа № 54 Донецка по улице Артема, также поврежден автомобиль;
- улица Артема, 159 (многоквартирный жилой дом, также повреждены два авто);
- улица Артема (часовня в честь великомученицы Варвары);
- улица Николенко, 5 (многоквартирный жилой дом и ЛЭП);
- улица Левицкого, 11, 15 (многоквартирный жилой дом).
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