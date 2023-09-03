Проголосовать на выборах депутатов Народного Совета ДНР можно и на дому Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Четвертый день досрочного голосования на выборах депутатов Народного Совета ДНР проходит в отдаленных районах. Члены избирательных комиссий из соображений безопасности в ряде случаев обходят избирателей по квартирам. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, жители продолжают активно голосовать.

Кроме того, 3 сентября также открылись экстерриториальные участки, где могут проголосовать избиратели, находящиеся вдали от дома. Они расположены от Калининграда до Хабаровска, от Мурманска до Владикавказа.

Голосование в труднодоступных местах продлится до 7 сентября. Единый день голосования пройдет в России 10 сентября. В ДНР будут избраны 90 депутатов, а также депутаты советов 21 городского муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.

Проголосовать можно по российскому паспорту, паспортам ДНР и Украины (с отметкой о регистрации на территории Республики до 30 сентября 2022 года). Также можно предоставить временное удостоверение взамен военного билета, временное удостоверение личности гражданина России, выдаваемое на период оформления российского паспорта.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Явка на выборах депутатов Народного Совета ДНР за три дня составила 24,61%

На выборах в Донецкий городской совет явка составляет 27,38% (подробнее)