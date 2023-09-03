Донецк 13 раз подвергся обстрелам ВСУ за 12 часов

В жилых кварталах разрываются поставленные Украине странами НАТО снаряды Фото: Иван ЖИЛЯК

С 21.00 2 сентября до 9.00 3 сентября Донецк 13 раз подвергся обстрелам вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов украинские боевики выпустили 38 снарядов калибром 155 миллиметров, из них четыре – с кассетной боевой частью, - сообщает СЦКК ДНР.

Напомним, что за сутки в ДНР один мирный житель погиб, еще девять - ранены. Повреждены девять домов в Киевском и Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки.

На донецком направлении противник совершил 59 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

На горловском - 15 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

На ясиноватском - 10 обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

На светлодарском - два обстрела из РСЗО.

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