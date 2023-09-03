В ДНР вспомнили жертв терактов, случившихся в стране за все время

3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Фото: Телеграм Лариса Толстыкина

День солидарности в борьбе с терроризмом в России отмечается каждый год в память о жертвах теракта в Беслане, который произошел в 2004 году.

- К сожалению, жители Донбасса на протяжении девяти лет тоже испытывают на себе последствия террористических атак. Обстрелы мирных городов, школ, детских садов, рынков, промышленных и социальных объектов со стороны вооруженных формирований Украины происходят ежедневно. 3 сентября мы вспоминаем жертв всех террористических актов, случившихся в нашей стране. Верим, что бандитов и террористов настигнет наказание, установленное законами Российской Федерации, - рассказал председатель Народного Совета ДНР Владимир Бедевка.

Спикер парламента также подчеркнул, что в ДНР осуждают любые проявления терроризма.

Напомним, что теракт в Беслане произошел 1-3 сентября 2004 года. Тогда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.

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