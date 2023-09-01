Здание горного технологического техникума повреждено обстрелом ВСУ в Донецке

Под прицельным огнем ВСУ оказался Петровский район Донецка. Фото: СЦКК ДНР

На западе Донецка в результате обстрела ВСУ пострадало здание учебного заведения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что инцидент зафиксирован в Петровском районе столицы ДНР. Там по улице Дунаевского произошло прямое попадание украинского снаряда в кровлю техникума.

- В результате обстрела Петровского района по улице Дунаевского произошло прямое попадание в кровлю здания горно-технологического техникума, - заявил Кулемзин.

Сообщается также, что в Петровском районе повреждены жилые дома по улицам Черногорской и Павлуновского.

Тем временем в Киевском районе Донецка из-за обстрелов ВСУ пострадали частные и многоквартирные дома по улицам Коминтерна, Артема, Коцюбинского, Челюскинцев, Тренева, Маршака, Университетской и в переулке Россини. Кроме того, повреждены инфраструктура ТРЦ «Донецк Сити» и помещение стоматологической клиники «Космед».

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