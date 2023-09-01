Многофункциональный центр открыли в поселке Сартана под Мариуполем

В МФЦ обустроили 10 окон для приема посетителей, каждое из которых за рабочую смену сможет принять до 20 посетителей. Фото: ТГ/Моргун

В поселке Сартана под Мариуполем появился Многофункциональный центр. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который вместе с руководителем представительства администрации губернатора Санкт-Петербурга в Мариуполе Иваном Фтиц принял участие в открытии объекта.

Градоначальник отметил. что капитальный ремонт здания выполнил подрядчик из Северной столицы России. В МФЦ обустроили 10 окон для приема посетителей, каждое из которых за рабочую смену сможет принять до 20 посетителей.

- Таким образом, пропускная способность Сартанского МФЦ составит порядка 200 человек в день, - заявил Моргун.

Сообщается также, что благодаря усилиям петербуржских строителей 1 сентября в Мариуполе открыли еще два Многофункциональных центра. Один из них расположен на улице Орджоникидзе на левобережье и рассчитан на 16 окон. Другой находится в здании бывшего кинотеатра «Комсомолец» на проспекте Нахимова в Приморском районе и вмещает в себя 10 рабочих окон.

- Все МФЦ оказывают жителям такой же спектр услуг, как и первый многофункциональный центр по проспекту Ленина, - подчеркнул мэр Мариуполя.

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