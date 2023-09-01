Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 сентября 2023 15:50

В восстановленном морском лицее Мариуполя прошел праздник «Первой склянки»

По морским традициям, удар корабельного колокола символизировал для 180 учащихся Мариупольского морского лицея начало нового учебного года
Ирина ДМИТРИЕВА
Для 180 учащихся морского лицея провели праздничное мероприятие по случаю начала нового учебного года. Фото: ТГ/Моргун

Для 180 учащихся морского лицея провели праздничное мероприятие по случаю начала нового учебного года. Фото: ТГ/Моргун

В восстановленном морском лицее Мариуполя 1 сентября прошел праздник «Первой склянки». Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который побывал на мероприятии вместе с генеральным директором ООО «РКС-НР» Ильдаром Шариповым.

Мэр отметил, что строители основательно отремонтировали лицей. В пострадавшем здании они восстановили и усилили все несущие конструкции, сделали капремонт во внутренних помещениях, заменили все окна, кровлю и коммуникации, модернизировали и оснастили пищеблок, реконструировали спортзал, создали современные лаборатории и классы.

Кроме того, были усовершенствованы пожарная и охранная сигнализации, установлены системы видеонаблюдения и контроля доступа. Словом, специалисты сделали все для безопасной и комфортной учебы детей.

- В полном соответствии морским традициям именно удар корабельного колокола - рынды, а не привычный школьникам звонок, символизировал для 180 лицеистов начало нового учебного года, - рассказал Моргун.

Градоначальник пожелал лицеистам благополучной учебы.

- В добрый путь, и семь футов под килем в море новых знаний! - сказал он.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Торжественной линейке быть: В Мариуполе восстановлен морской лицей

«Единый заказчик» восстановил здание Мариупольского морского лицея к 1 сентября (подробнее)