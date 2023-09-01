В восстановленном морском лицее Мариуполя прошел праздник «Первой склянки»

Для 180 учащихся морского лицея провели праздничное мероприятие по случаю начала нового учебного года. Фото: ТГ/Моргун

В восстановленном морском лицее Мариуполя 1 сентября прошел праздник «Первой склянки». Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который побывал на мероприятии вместе с генеральным директором ООО «РКС-НР» Ильдаром Шариповым.

Мэр отметил, что строители основательно отремонтировали лицей. В пострадавшем здании они восстановили и усилили все несущие конструкции, сделали капремонт во внутренних помещениях, заменили все окна, кровлю и коммуникации, модернизировали и оснастили пищеблок, реконструировали спортзал, создали современные лаборатории и классы.

Кроме того, были усовершенствованы пожарная и охранная сигнализации, установлены системы видеонаблюдения и контроля доступа. Словом, специалисты сделали все для безопасной и комфортной учебы детей.

- В полном соответствии морским традициям именно удар корабельного колокола - рынды, а не привычный школьникам звонок, символизировал для 180 лицеистов начало нового учебного года, - рассказал Моргун.

Градоначальник пожелал лицеистам благополучной учебы.

- В добрый путь, и семь футов под килем в море новых знаний! - сказал он.

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