Мэр Мариуполя Моргун: Положительная динамика налицо, люди возвращаются в город

В этом году за парты в мариупольских школах сядут свыше 15 тысяч юных горожан, из которых более 1200 детей - первоклассники. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполь постепенно возвращаются мирные жители. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун по итогам утреннего совещания в горадминистрации, где обсуждался старт нового учебного года и благоустройство городских территорий. Отметим, что сегодня, 1 сентября 2023 года, свои двери для учеников в Мариуполе распахнули 25 школ.

Моргун уточнил, что в целом наблюдается прирост местного населения. Так, к примеру, в этом году в мариупольские школы пошли свыше 15 тысяч юных горожан, из которых более 1200 детей - первоклассники. Для сравнения, 1 сентября 2022 года за парты сели около 11 тысяч учащихся.

- Положительная динамика налицо, люди возвращаются в город, - констатировал мэр.

По словам Моргуна, сейчас основной задачей для власти является обеспечить население рабочими местами, детей - качественным образованием, а всех мариупольцев - комфортными условиями проживания.

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