С 1 сентября в новых регионах России заработала федеральная система такси

ФГИС «Такси» работает во всех регионах России (архивное фото) Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 сентября в Донецкой народной Республике и других новых регионах России начнет действовать федеральная государственная информационная система (ФГИС) легковых такси. В каждом регионе начнут действовать реестры перевозчиков, легковых такси и служб заказа легковых такси. Внедрение системы позволит сделать перевозки безопасными и снизит ДТП с участием такси. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта России.

— Результатом внедрения ФГИС «Такси» станет повышение качества предоставляемых услуг, легализация рынка такси, минимизация затрат РОИВов на создание собственных региональных систем, а также снижение количества ДТП с участием такси. На текущий момент ко ФГИС «Такси» подключены 100% российских регионов, — заявили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что система нацелена на то, чтобы упорядочить деятельность в сфере легальных таксомоторных перевозок, повысить прозрачность отрасли и контроля за ней.

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