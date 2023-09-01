Полиция задержала мужчину, который устроил поноживщину в Донецке

Мужчине, который ударил парня ножом в Донецке, грозит до восьми лет лишения свободы (архивное фото). Фото: ДАН

Правоохранители отдела полиции Пролетарского района Донецка задержали мужчину 1998 году рождения, который нанес ножевые ранения прохожему. Полицейские установили, что на улице между двумя пьяными компаниями произошла драка. В пылу ссоры мужчина несколько раз ударил прохожего 2004 года рождения ножом. Об этом сообщили в МВД ДНР.

— В полицию поступило сообщение об оказании медицинской помощи мужчине, который был доставлен в лечебное учреждение с резаной раной грудной клетки и двусторонним пневмотораксом. Стражи порядка установили, что на улице между двумя компаниями нетрезвых граждан произошла драка. В ходе конфликта злоумышленник, находившийся в состоянии опьянения, нанес парню 2004 года рождения ножевые ранения, — заявили в ведомстве.

В МВД добавили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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