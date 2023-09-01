Специалисты из Липецкой области восстановили 18 объектов в Мариуполе

Липецкие строители восстановили 18 объектов в Мариуполе. Фото: t.me/igor_artamonov48

Специалисты из Липецкой области восстановили 16 многоэтажных домов, школу и технический лицей. Также еще шесть домов готовятся к сдаче. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

- Липецкие строители восстанавливают 30 объектов. 18 из них уже отремонтированы и переданы городу, это 16 многоэтажек, школа и технический лицей. Еще 6 домов готовятся к сдаче. Многие здания пришлось буквально поднимать из руин, - отметил Артамонов.

Губернатор подчеркнул, что во время поездки в Мариуполь, он осмотрел работу строителей в городе. По его словам, они хорошо справляются с поставленной задачей. Также такого мнения и местные жители, с которыми Игорь Артамонов успел поговорить.

- Встретился с горожанами – они довольны, что смогли вернуться в родные дома, что в них тепло и безопасно. Жители, кстати, контролируют здесь все работы, строители к ним прислушиваются, подружились, знают друг друга по именам, приглашают в гости. Это еще одно доказательство того, что мы – одна страна, один народ и вместе мы сможем все, - добавил Игорь Артамонов.

Напомним, что в ДНР специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» восстановили более 30 объектов образований ко Дню знаний.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Липецкая область оснастила школу №27 в Мариуполе новой мебелью и техникой

Юные мариупольцы признательны за возможность начать новый учебный год в оборудованных классах своей родной школы (подробнее)