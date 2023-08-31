К новому учебному году Липецкая область оснастила СШ №27 новыми партами, стульями, классными досками, интерактивными панелями, а также передала 60 ноутбуков. Фото: ТГ/Моргун

Липецкая область оснастила школу №27 в Мариуполе новой мебелью и техникой. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что липецкие строители взяли в работу 30 объектов жилого фонда и соцкультбыта в приморском городе ДНР. Из них 18 объектов уже были отремонтированы и переданы городу. Многие из них пришлось восстанавливать буквально из руин.

- К новому учебному году Липецкая область оснастила СШ №27 новыми партами, стульями, классными досками, интерактивными панелями, а также передала 60 ноутбуков, - рассказал Моргун.

По словам мэра, мариупольцы благодарны специалистам из Липецкой области за возможность вернуться в свои дома, где сейчас безопасно, светло, тепло и уютно. А юные мариупольцы признательны за возможность начать новый учебный год в полностью оборудованных классах своей родной школы. Благодарен за это и сам мэр.

- Вручил благодарность губернатору Липецкой области Игорю Артамонову за неоценимую помощь в восстановлении Мариуполя, - заявил Моргун.

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