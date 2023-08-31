Число раненых в поселке шахты «Лидиевка» в Донецке возросло до пяти человек

Последствия обстрела Кировского района Донецка, микрорайон шахты «Лидиевка». Фото: ТГ/Кулемзин

Число жителей, пострадавших при обстреле ВСУ поселка шахты «Лидиевка» в Донецке, возросло до пяти человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

- В результате обстрела Кировского района в микрорайоне шахты «Лидиевка» ранены женщины 1965 и 1995 годов рождения, мужчины 1987 и 1988 годов рождения, а также неизвестный мужчина возрастом около 30 лет, который пребывает в тяжелом состоянии, - проинформировал градоначальник.

Мэр также добавил, что за прошедший день, 31 августа, город Донецк и его окрестности более двадцати раз подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Украинские войска выпустили 72 снаряда калибром 155 мм, из которых 11 кассетного типа, а также 3 зажигательные ракеты из РСЗО в направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов столицы ДНР, а также поселка Александровка под Донецком.

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