Явка избирателей в первый день досрочных выборов в Нарсовет ДНР составила 3,38%

Досрочное голосование на выборах в парламент региона и муниципальные советы началось в ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Явка избирателей в первый день досрочного голосования на выборах в Народный Совет Донецкой Народной Республики составила 3,38%. Об этом сообщил глава региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

Он отметил, что при этом явка на выборах депутатов Донецкого горсовета превысила 5%.

- Сегодня на выборах депутатов Народного совета (явка избирателей составила, - ред.) 3,38%, явка на выборах депутатов в Донецкий городской совет составила 5,08%, - заявил председатель избиркома ДНР.

По словам Высоцкого, это достаточно высокие показатели явки.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР не выявили нарушений в ходе начавшегося досрочного голосования. Как отметили в избиркоме Республики, абсолютно все участковые комиссии открылись вовремя, а все мобильные группы выехали по адресам. Внимание со стороны избирателей, о чем говорили сами члены комиссий, было беспрецедентно высоким.

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