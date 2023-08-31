В ДНР не выявили нарушений в первый день досрочного голосования

В ДНР стартовало досрочное голосование по выборам депутатов Народного Совета Республики и представительных органов муниципальных образований
Фото: Иван ЖИЛЯК
В Донецкой Народной Республике не выявили нарушений в ходе начавшегося досрочного голосования. Об этом сообщил глава избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.
Он отметил, что абсолютно все участковые комиссии открылись вовремя, а все мобильные группы выехали по адресам. Внимание со стороны избирателей, о чем говорили сами члены комиссий, было беспрецедентно высоким.
- Люди встречают с большим вниманием, ждут наших коллег. Жалоб на какие-либо нарушения в избирательную комиссию не поступало, - заявил Высоцкий.
Напомним, что в ДНР стартовало досрочное голосование по выборам депутатов Народного Совета Республики и представительных органов муниципальных образований. Оно продлится до 7 сентября. В последующие дни - 8, 9 и 10 сентября - состоится основной этап выборов.
В Республике будут избраны 90 депутатов, а также депутаты советов 21 городского муниципального округа, включая Донецк и Мариуполь.
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