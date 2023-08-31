В Мариуполе готовятся к открытию первой очереди реконструкции Приморского парка

Реконструкция парка ведется в круглосуточном режиме. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе ведут последние приготовления к открытию первой очереди реконструкции Приморского парка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который осмотрел ход ремонтных работ вместе с вице-премьером ДНР Дмитрием Бердниковым и генеральным директором ППК «Единый заказчик» Кареном Оганесяном.

Он отметил, что строители уже завершили монтаж и обустройство смотровой площадки и центральной аллеи, а также установку наружного освещения. В центре парка мариупольцы также смогут увидеть копии известных работ выдающегося земляка - художника Архипа Ивановича Куинджи.

- Реконструкция парка ведется в круглосуточном режиме, - заявил Моргун.

Сообщается также, что в обустройстве зеленых зон строителям помогают работники коммунальных предприятий и комбината имени Ильича города Мариуполя.

Напомним, что вторую жизнь может получить и парк имени Петровского в Мариуполе. Петербуржцы готовы вложить средства в реконструкцию некогда одного из самых любимых мест отдыха жителей Ильичевского района приморского города ДНР.

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