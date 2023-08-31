В Енакиево при пожаре в гараже пострадал мужчина

В тушении пожара были задействованы одна единица спецтехники и шесть спасателей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В городе Енакиево во время пожара в гараже пострадал мужчина. Об этом сообщили в МЧС ДНР.

Там уточнили, что инцидент произошел на улице Айвазовского 30 августа. В одном из гаражей загорелся легковой автомобиль.

- В результате пожара пострадал мужчина 1991 года рождения, госпитализирован в учреждение здравоохранения, - проинформировали в ведомстве.

Сообщается также, что в тушении пожара участвовали одна единица спецтехники и шесть спасателей. Сейчас специалисты устанавливают причину, по которой произошло возгорание.

Напомним, ранее сообщалось, что четыре человека оказались застигнутыми врасплох при пожаре в многоэтажном доме в Буденновском районе Донецка. Огонь охватил однокомнатную квартиру и балкон. В квартире находилась женщина 1946 года рождения, которую удалось вытащить из огня еще до приезда огнеборцев. Кроме того, три человека оказались застигнутыми в лифте между четвертым и пятым этажами. Спасатели при помощи гидравлического инструмента открыли дверь лифта и помогли выбраться двум женщинам и ребенку.

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