Кулемзин: При обстреле Донецка в поселке шахты «Лидиевка» пострадали люди

Под прицельным огнем украинских войск оказался поселок шахты «Лидиевка» в Донецке
Фото: Иван ЖИЛЯК
Вечером 31 августа ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Под прицельным огнем украинских войск оказался поселок шахты «Лидиевка», где пострадали мирные люди. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
- По предварительным данным, в результате обстрела Кировского района в поселке шахты «Лидиевка» есть пострадавшие. Информация уточняется, - заявил он.
Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины выпустили три зажигательные ракеты из реактивной системы залпового огня по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Обстрел велся со стороны населенного пункта Семеновка.
А утром 31 августа украинские войска нанесли артиллерийский удар по Петровскому и Кировскому районам Донецка. За 30 минут противник выпустил 21 снаряд из натовской артиллерии со своих позиций в районе Кураховки.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За сутки ВСУ ранили 15 человек в ДНР, один мужчина погиб
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР 247 различных боеприпасов (подробнее)