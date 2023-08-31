Кулемзин: При обстреле Донецка в поселке шахты «Лидиевка» пострадали люди

Под прицельным огнем украинских войск оказался поселок шахты «Лидиевка» в Донецке Фото: Иван ЖИЛЯК

Вечером 31 августа ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Под прицельным огнем украинских войск оказался поселок шахты «Лидиевка», где пострадали мирные люди. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- По предварительным данным, в результате обстрела Кировского района в поселке шахты «Лидиевка» есть пострадавшие. Информация уточняется, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины выпустили три зажигательные ракеты из реактивной системы залпового огня по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Обстрел велся со стороны населенного пункта Семеновка.

А утром 31 августа украинские войска нанесли артиллерийский удар по Петровскому и Кировскому районам Донецка. За 30 минут противник выпустил 21 снаряд из натовской артиллерии со своих позиций в районе Кураховки.

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