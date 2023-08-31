Московская область ремонтирует канализационную станцию биологической очистки в Новоазовске ДНР

Завершить реконструкцию объектов планируют к концу 2023 года. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты из Московской области проводят капитальный ремонт канализационной станции биологической очистки в Новоазовске. На данный момент специалисты завершили работы по реконструкции первой из четырех линий очистки сточных вод. Об этом сообщает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- На сегодняшний день завершены работы по реконструкции первой из четырех линий очистки сточных вод, которые поступают из Новоазовска и Седово. Выполнены ремонты приемной камеры, песколовок, аэросбраживателя, первичного отстойника, аэротенка коридорного типа, вторичного отстойника и контактного резервуара, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что строители регион-шефа полностью отремонтировали здание машинного зала, установили новое насосное, компрессорное и электрооборудование. На объекте задействованы 21 специалист и восемь единиц специальной техники. Все работы планируют завершить до конца 2023 года.

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