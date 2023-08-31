В ДНР завершили уборку урожая пшеницы

Регион специализируется на выращивании зерновых культур. Фото: ТГ/Пушилин

Уборка урожая пшеницы в Донецкой Народной Республике, как и других новых регионах России, завершена. Об этом сообщили ДАН в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Там отметили, что сезонные полевые работы проходят на этих территориях в штатном режиме.

- Регионы специализируются на выращивании зерновых культур, также в Запорожской и Херсонской областях в больших объемах выращиваются овощи. На сегодняшний день уже завершена уборка пшеницы, - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее специалисты оценили среднюю урожайность озимых зерновых культур в Донецкой Народной Республике в 38 центнеров с одного гектара. Как заявили в Минсельхозе России, данная цифра соответствует текущему ходу уборочной кампании в регионе. Однако по сравнению с прошлым годом она возросла - тогда урожайность составляла 32,9 центнера с гектара.

Сообщалось также, что к середине августа в Республике были собраны 564 тысячи тонн зерна.

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