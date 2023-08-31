Денис Пушилин побывал в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя, где сейчас находятся мощи великомученика Георгия Победоносца. Фото: ТГ/Пушилин

Врио Главы ДНР Денис Пушилин принял участие во Всероссийском молебне о Победе. Вместе с заместителем главы международной общественной организации «Всемирный русский народный собор» Константином Малофеевым он побывал в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя, где сейчас находятся мощи великомученика Георгия Победоносца. Это святого на протяжении всей истории России почитают как небесного покровителя Русского воинства.

- Сегодня русские православные люди просят великомученика Георгия о ходатайстве перед Господом и даровании Победы, - рассказал Пушилин в своем телеграм-канале.

Руководитель Республики также отметил, что в рамках Всероссийского молебна о Победе, который проходит по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, мощи святого Георгия Победоносца посетят почти сто российских городов. А пока мощи находятся в Мариуполе, к ним смог приложиться и лидер ДНР.

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