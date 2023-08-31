От обстрела ВСУ в поселке Ольгинка Волновахского района ДНР ранены двое мужчин

В поселке Ольгинка Волновахского района ДНР ранены двое мужчин из-за обстрела ВСУ Фото: Олег УКЛАДОВ

При обстреле со стороны вооруженных формирований Украины в поселке Ольгинка Волновахского района ранены двое мужчин. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 августа по состоянию на 16:30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. В поселке Ольгинка Волновахского района на территории Великоанадольской фильтровальной станции ранены мужчины 1957, 1989 года рождения, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, около 15:00 вооруженные формирования Украины из района населенного пункта Великоновоселовка выпустили три снаряда из натовской артиллерии по поселку Ольгинка.

Напомним, что ВСУ выпустили три зажигательные ракеты из реактивной системы залпового огня по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ выпустили по двум районам Донецка 21 снаряд из натовской артиллерии

Украинские боевики по Петровскому и Кировскому районам Донецка выпустили 21 снаряд из артиллерии за 30 минут (подробнее)