Челябинская область восстанавливает здания пенсионного фонда в Волновахе

В Волновахе продолжается восстановление здания пенсионного фонда. Фото: Правительство Челябинской области

Специалисты из Челябинской области продолжают восстанавливать здания пенсионного фонда в Волновахе. Строители завершили устройство кровли, установили окна и заново смонтировали систему отопления. Об этом сообщает правительство Челябинской области.

- Рабочие из Челябинской области завершили устройство кровли, установили окна и заново смонтировали систему отопления. Специалисты ведут отделочные работы и прокладывают инженерные сети. Планируют приступить к отделке фасада, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике Челябинская область восстанавливает жилой дом в поселке Донское Волновахского района. На данный момент регион-шеф проводит отделочные работы, приступил к обшивке фасада.

Кроме того, специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа закончили капитальный ремонт детского сада «Солнышко» в Волновахском районе. Регион-шеф восстановил разрушенные участки двухэтажного задания.

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