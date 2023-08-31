Медработники Мариуполя и Волновахи получат служебные квартиры

Квартиры медикам в Мариуполе и Волновахе выделят на время их работы в больницах региона (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Медицинским работникам Мариуполя и Волновахи выделят служебные квартиры на период их работы в больницах. Правительство Донецкой Народной Республики утвердило порядок формирования специального фонда служебных жилых помещений.
— В соответствии с принятыми документами из муниципальной в государственную собственность будут переданы 81 квартира в городе Мариуполе и 41 квартира в городе Волновахе. Служебные квартиры смогут получить сотрудники Волновахской центральной районной больницы, городской больницы Волновахского района и больницы интенсивного лечения г. Мариуполя. Они предоставляются медработникам на период их работы в организации, — заявили в пресс-службе Правительства Республики.
Напомним, что ранее в Мариуполе сдали в эксплуатацию общежитие для медработников. В нем проживают врачи и медицинский персонал, которые приехали в командировку в приморский город. Каждая комната в общежитии оборудована кондиционером и всеми удобствами.
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