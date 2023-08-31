В «Воде Донбасса» заявили о поэтапном увеличении объемов подачи воды в Донецк

В Донецке будут поэтапно увеличивать объем подачи воды. Фото: Минстрой ДНР

Главный инженер государственного унитарного предприятия ДНР «Вода Донбасса» Сергей Мокрый заявил, что график подачи воды в Донецке и в других городах Республики увеличился до одного раза в два дня. В скором времени его планируют поэтапно увеличивать и дальше.

- Объем поступающей воды действительно увеличился, но работы на водоводе «Река Дон — канал Северский Донец-Донбасс» продолжаются. Специалисты проверяют работу всех объектов для бесперебойной подачи воды и постепенно выводят систему на проектную мощность в 288 тысяч кубометров воды в сутки, - рассказал главный инженер предприятия.

Сергей Мокрый отметил, что по возможности делают необходимый запас воды для обеспечения стабильного водоснабжения жителей по графику.

- В места, куда вода не поступает, силами администраций населенных пунктов и МЧС организован подвоз воды населению, - добавил Мокрый.

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