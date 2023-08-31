Медики из Омска собрали гумпомощь для школьников Горловки

Помощь горловским школьникам из Омска доставит гумцентр области. Фото: Колударова/ТГ

Сотрудники Городской стоматологический поликлиники №3 Омска собрали для школьников Горловки гуманитарную помощь. Детям доставят канцелярские принадлежности — тетради, блокноты, краски, карандаши и другие. В ДНР груз привезет Гумцентр Омской области, который работает при поддержке правительства региона. Об этом рассказала министр образований и науки ДНР Ольга Колударова.

— Все мы знаем, как непросто собрать ребенка в школу даже в мирное время. Что говорить о семьях, которым, по понятным всем причинам, в данный момент сделать это гораздо сложнее. Рады помочь деткам из Донецкой Народной Республики, чтобы к 1 сентября они были готовы заранее, — цитирует глава Минобрнауки ДНР слова организатора сбора гумпомощи, врача-ортодонта Ольги Колебер.

Пункт приема гумпомощи организовали в профкоме больницы. За 10 дней медработники собрали более 35 наименований школьных принадлежностей.

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