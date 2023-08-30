В Ясиноватой двое мужчин совершили разбойное нападение на квартиру

Преступникам грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы со штрафом в размере до одного миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ясиноватой двое мужчин 1985 и 1989 годов рождения совершили разбойное нападение на квартиру. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

Как пояснили в ведомстве, злоумышленники проникли в чужое жилье с целью наживы. Однако на тот момент там находились хозяйка квартиры и ее подруга. Недолго думая, подельники связали женщин и начали угрожать им ножом. Те признались, где хранят деньги.

- Добычей злоумышленников стали денежные средства в сумме 21 000 рублей, а также два мобильных телефона, драгоценности и банковские карты, - рассказали в министерстве.

Сообщается также, что сотрудники полиции уже задержали преступников. Теперь им вменяют разбой. Мужчинам грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике перед судом предстанет 66-летний мужчина, обвиняемый в убийстве в 2012 году. Следственный комитет РФ по ДНР возобновил расследование дела об убийстве 11-летней давности в Енакиево.

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