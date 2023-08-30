Мэр Приходько: При обстреле Горловки получил ранение мирный житель

Вечером 30 августа Горловка вновь оказалась под массированным обстрелом ВСУ. Фото (архив): ТГ/Приходько

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками города Горловка в ДНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Иван Приходько.

Он уточнил, что инцидент зафиксирован в поселке Русский Край.

- Вследствие обстрела поселка Русский Край со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин, - заявил градоначальник.

Напомним, днем ранее в Донецкой Народной Республике показали ужасающие последствия обстрела молокозавода в Горловке со стороны украинских войск. Как уточнил мэр города Иван Приходько, число погибших от обстрела горловчан увеличилось до трех человек. Причем двое из них скончались еще до приезда скорой помощи.

По словам Приходько, при обстреле получила множественные повреждения инфраструктура предприятия. Кроме того, пострадали транспортные средства - сгорели четыре автомобиля.

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