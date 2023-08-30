В ДНР сообщили, что в Светлодарске обстрелом повреждены насосная станция и школа

Город Светлодарск подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск Фото: Иван ЖИЛЯК

При обстреле украинскими войсками Светлодарска в ДНР многочисленные повреждения получила инфраструктура города. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что обстрелом ВСУ в Светлодарске повреждены насосная станция и школа. Кроме того, пострадали не менее трех многоквартирных домов. А в одном из местных магазинов зафиксировано прямое попадание снаряда.

- Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов Республики: населенный пункт Светлодарск - МБОУ «Школа № 11 города Светлодарск» по бульвару Молодежному; повреждена насосная станция; прямое попадание в магазин «Гермес»; многоквартирные жилые дома 49, 50, 51, - говорится в телеграм-канале представительства.

Напомним, ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ Светлодарска в ДНР были ранены три человека. Как уточнил мэр города, в результате обстрела пострадали три женщины.

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