В Ясиноватой при обстреле ВСУ пострадала инфраструктура железной дороги

В результате украинского обстрела повреждена инфраструктура ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Ясиноватой в результате обстрела ВСУ пострадала инфраструктура железной дороги. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов Республики: населенный пункт Ясиноватая - в результате обстрела повреждена инфраструктура ГУП ДНР «Донецкая железная дорога», - говорится в телеграм-канале представительства.

Напомним, ранее стало известно, что украинские войска выпустили 11 снарядов из артиллерии, а также десять ракет из реактивной системы залпового огня по городу Ясиноватая в ДНР. ВСУ вели огонь по населенному пункту со своих позиций в Семеновке и Орловке.

Сообщалось также, что примерно в час дня в Ясиноватой взорвался беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины.

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