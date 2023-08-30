Моргун проверил ход восстановления трех многоквартирных домов в Мариуполе

Ход восстановления жилфонда Мариуполя городские власти держат на личном контроле. Фото: ТГ/Моргун

В ответ на обращения горожан мэр Мариуполя Олег Моргун осмотрел ход восстановления трех многоквартирных домов, расположенных в Жовтневом районе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, что проверил качество ремонта вместе с представителями управления капитального строительства горадминистрации, стройконтроля и подрядных организаций.

Выяснилось, что в доме по проспекту Строителей, 160 строители закрыли тепловой контур. Теперь им предстоит разобрать разрушенные конструкции и заново их воссоздать, чтобы завершить все работы.

- Определились, что подрядчики будут держать постоянную связь с жильцами дома, чтобы у горожан было полное понимание процесса, - заявил Моргун.

Тем временем у жильцов дома по улице Куприна, 23 есть нарекания к качеству ремонта крыши. Договорились, что стройконтроль проверит все проблемные моменты.

А вот дом по улице 60 лет СССР, 19 городское управление капстроительства не примет до тех пор, пока подрядчик не устранит все недочеты в работе.

- Ход восстановления жилфонда Мариуполя держу на личном контроле, - заверил мэр города.

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