ВСУ сбросили беспилотник на территорию исправительной колонии в Горловке (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Примерно в 10:30 беспилотный летательный аппарат украинских боевиков взорвался на территории исправительной колонии в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики. В Никитовском районе Горловки произошла детонация БПЛА на территории исправительной колонии №5, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что примерно в час дня в Ясиноватой ворвался беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины. Также днем произошел обстрел Никитовского района Горловки, где вражеские снаряды разрывались вблизи здания интерната. Тогда противник выпустил шесть снарядов калибром 152 мм из района населенного пункта Щербиновка.

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