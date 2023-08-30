При обстреле ВСУ в Светлодарске ДНР ранены три человека

В Светлодарске ранены три жительницы города из-за обстрела ВСУ Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела ВСУ из натовского оружия в Светлодарске ранены три человека. Об этом сообщил глава города Максим Козловский.

- В результате обстрелов жилых кварталов города Светлодарск украино-фашистскими войсками из вооружения натовского образца, ранения получили трое горожан, - написал в телеграм-канале мэр города.

Максим Козловский добавил, что ранения получили три жительницы 1966, 2004, 2006 года рождения. Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение.

Напомним, ранее СЦКК ДНР сообщало, что около 11:15 украинские боевики из района населенного пункта Краматорск выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня по Светлодарску.

Кроме того, в Кировском районе Донецка по улице Бирюзова во время обстрела была ранена девочка 2011 года рождения.

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