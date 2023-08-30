Еще один детский сад распахнул свои двери после капитального ремонта в Донецке

В Донецке строители из Москвы продолжают ремонтировать дошкольные учреждения и школы. Фото: ТГ/Кулемзин

Еще один детский сад был капитально отремонтирован в Донецке. Он расположен в Ленинском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он напомнил, что помощь в ремонте образовательных учреждений столицы ДНР оказывают московские специалисты.

- Еще один детский сад Ленинского района распахнул свои двери для наших детей после капитального ремонта, выполненного шефом-регионом городом Москвой, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее мэр Донецка сообщил, что в Ворошиловском районе после капремонта также открылся детский сад. Алексей Кулемзин добавил, что в дошкольном учреждении детям будет тепло, уютно и комфортно.

Тем временем в Калининском районе города после капитальной реконструкции, которая осуществлялась по всем нормам и стандартам Российской Федерации, окна детского сада покрыли специальной бронепленкой, чтобы обеспечить безопасность детей и воспитателей. А в самом здании установили резервуары, которых хватит на 4 дня бесперебойной подачи воды.

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