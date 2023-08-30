Эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Донецка 29 августа из РСЗО «Град»

На месте обстрела в Куйбышевском районе Донецка образовалась воронка от ракеты из РСЗО «Град». Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Куйбышевского района Донецка из реактивной системы залпового огня «Град» 29 августа, а также уточнили направление ведения огня. ВСУ выпустили по Донецку семь ракет со своих позиций в Красногоровке.

— Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе н.п. Красногоровка, из РСЗО БМ-21 «Град». Зафиксированы повреждения по четырем адресам: частные жилые дома и хозпостройки на улицах Угольная и Ковалько, а также частный жилой дом на улице Юнокоммунарская, — заявили в ведомстве.

В СЦКК ДНР подчеркнули, что это зона ответственности: 55-й отдельной артиллерийской бригады и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. К счастью, в результате обстрела жертв нет.

Напомним, что сегодня украинские боевики вновь открыли ракетный огонь по Донецку. Под обстрелом ВСУ с применением РСЗО оказались Ворошиловский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ возобновили ракетные обстрелы Донецка

Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО с позиций в Орловке (подробнее)