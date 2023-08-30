Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 августа 2023 13:08

Эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Донецка 29 августа из РСЗО «Град»

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь ракет из РСЗО «Град» 29 августа
Виктория ПОДАРОВА
На месте обстрела в Куйбышевском районе Донецка образовалась воронка от ракеты из РСЗО «Град». Фото: СЦКК ДНР

На месте обстрела в Куйбышевском районе Донецка образовалась воронка от ракеты из РСЗО «Град». Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Куйбышевского района Донецка из реактивной системы залпового огня «Град» 29 августа, а также уточнили направление ведения огня. ВСУ выпустили по Донецку семь ракет со своих позиций в Красногоровке.

— Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе н.п. Красногоровка, из РСЗО БМ-21 «Град». Зафиксированы повреждения по четырем адресам: частные жилые дома и хозпостройки на улицах Угольная и Ковалько, а также частный жилой дом на улице Юнокоммунарская, — заявили в ведомстве.

В СЦКК ДНР подчеркнули, что это зона ответственности: 55-й отдельной артиллерийской бригады и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. К счастью, в результате обстрела жертв нет.

Напомним, что сегодня украинские боевики вновь открыли ракетный огонь по Донецку. Под обстрелом ВСУ с применением РСЗО оказались Ворошиловский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ возобновили ракетные обстрелы Донецка

Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО с позиций в Орловке (подробнее)