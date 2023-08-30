СЦКК ДНР: В Ясиноватой взорвался беспилотник ВСУ

В Ясиноватой взорвался украинский беспилотник (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Примерно в час дня в Ясиноватой ворвался беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 - населенный пункт Ясиноватая: детонация БПЛА, - отмечают в ведомстве.

Утром 30 августа украинские боевики выпустили 11 снарядов из артиллерии, а также десять ракет из реактивной системы залпового огня по Ясиноватой. Противник ввел огонь со своих позиций в Семеновке и Орловке.

Напомним, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке ранен ребенок — девочка 2011 года рождения. Также семь мирных жителей Петровского района получили ранения в результате агрессии со стороны украинских боевиков.

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