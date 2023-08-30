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НовостиПолитика30 августа 2023 12:06

ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка шесть кассетных боеприпасов

Украинские боевики из района населенного пункта Галицыновка выпустили шесть кассетных снарядов по Кировскому району Донецка
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили по Донецку шесть кассетных боеприпасов (архивное фото)

ВСУ выпустили по Донецку шесть кассетных боеприпасов (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формования Украины возобновили обстрел столицы ДНР. Под огонь украинских боевиков попал Кировский район Донецка. Противник из района населенного пункта Галицыновка выпустил шесть кассетных снарядов. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:35 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район), выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, через пять минут, украинские боевики из того же района выпустили еще три кассетных снаряда по Кировскому району.

Напомним, что около 14:15 зафиксирован обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка с позиций ВСУ в Орловке. Боевики выпустили по городу две ракеты из реактивной системы залпового огня.

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