ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка шесть кассетных боеприпасов

ВСУ выпустили по Донецку шесть кассетных боеприпасов (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формования Украины возобновили обстрел столицы ДНР. Под огонь украинских боевиков попал Кировский район Донецка. Противник из района населенного пункта Галицыновка выпустил шесть кассетных снарядов. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:35 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район), выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, через пять минут, украинские боевики из того же района выпустили еще три кассетных снаряда по Кировскому району.

Напомним, что около 14:15 зафиксирован обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка с позиций ВСУ в Орловке. Боевики выпустили по городу две ракеты из реактивной системы залпового огня.

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