В ДНР планируют провести 15 прямых линий с главами министерств

В ДНР провели 12 прямых эфиров с главами министерств и ведомств, на очереди еще 15 (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти Донецкой Народной Республики планируют провести в ближайшее время 15 прямых линий с главами министерств и ведомств. Ближайшую проведет вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина. Глава Правительства Республики Евгений Солнцев заявил, что такой способ коммуникации помогает оперативно и точечно реагировать на обращения жителей Республики.

— По поручению Дениса Владимировича Пушилина запустили в июне серию прямых линий с вице-премьерами и руководителями профильных министерств и ведомств. Состоялись уже 12 таких встреч. Впереди еще 15 прямых линий. В целом, отмечу, практика отличная. Такой формат общения позволяет нам не только оперативно и точечно реагировать на обращения жителей Республики. Но и вовремя корректировать дальнейшую стратегию развития нашего региона, — отметил Солнцев.

Глава Правительства подчеркнул, что наибольший интерес у жителей Республики вызвали прямые линии с руководителем Минстроя Николаем Цигановым и главой Минобрнауки Ольгой Колударовой.

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