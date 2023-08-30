Мэр Горловки сообщил, что снаряды ВСУ разрываются вблизи здания интерната

Под прицельным огнем ВСУ находится Никитовский район Горловки (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить артиллерийские удары по городам ДНР. Под огонь украинских боевиков попал Никитовский район Горловки, где вражеские снаряды разрываются вблизи здания интерната. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

- Под прицельным огнем украинских террористов поселок шахты имени Никиты Изотова (Никитовский район Горловки). Вражеские снаряды разрываются в непосредственной близости от интерната, - написал в телеграм-канале мэр Головки.

По данным СЦКК ДНР, примерно в 12:10 вооруженные формирования Украины выпустили Никитовскому району Горловки шесть снарядов калибром 152 мм. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Щербиновка.

Напомним, что боеприпас, выпущенный со стороны ВСУ по Ворошиловскому району Донецка, попал в недостроенный многоэтажный дом.

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