СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 21 снаряд из артиллерии и РЗСО по Ясиноватой

ВСУ выпустили 21 снаряд по Ясиноватой (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили 11 снарядов из артиллерии, а также десять ракет из реактивной системы залпового огня по Ясиноватой. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая, выпущено десять ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 11:30 по 11:55 по Ясиноватой противник выпустил 11 снарядов из натовской артиллерии, в том числе три кассетных боеприпаса. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Семеновка.

Напомним, ранее вооруженные формирования Украины выпустили по Светлодарску две ракеты из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Краматорск.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ракетный обстрел Донецка, поврежден недострой в центре: Последствия обстрела ВСУ Донецка 30 августа 2023

Ракетным обстрелом ВСУ Донецка 30 августа 2023 поврежден новострой в центре (подробнее)