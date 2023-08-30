ВСУ выпустили по Светлодарску ДНР две ракеты из РЗСО

Украинские боевики выпустили по Светлодарску две ракеты из РЗСО (архивное фото)
Фото: Иван ЖИЛЯК
Вооруженные формирования Украины выпустили по Светлодарску две ракеты из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Краматорск. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:15 – населенный пункт Краматорск – населенный пункт Светлодарск, выпущено две ракеты из РСЗО, - отмечают в ведомстве.
Напомним, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, боеприпас, выпущенный со стороны ВСУ по Ворошиловскому району Донецка, попал в недостроенный многоэтажный дом. Также снаряд украинских боевиков попал в крышу торгового центра «Галактика» в Петровском районе Донецка.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВСУ ранили мирную жительницу в Александровке
Мирная жительница получила ранение в поселке Александровка 29 августа (подробнее)