Денис Пушилин почтил память народного артиста СССР и ДНР Иосифа Кобзона

Йосиф Кобзон тонко чувствовал Донбасс и переживал за то, что приходилось испытывать жителям Республики, заявил Пушилин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР почтил память Героя ДНР, Народного артиста СССР и ДНР Йосифа Кобзона. Денис Пушилин подчеркнул, что певец мечтал, чтобы Донбасс вернулся в Россию.

— Уже пять лет, как нет с нами Героя Донецкой Народной Республики Иосифа Кобзона. Как и все мы, он мечтал, чтобы Донбасс вернулся домой, в Россию, и делал все, что мог, для достижения этой цели. Мы всегда будем помнить его поддержку, его концерты в военном Донбассе и обязательно добьемся того, чтобы родная земля Кобзона – наша родная земля – процветала под мирным небом России, — отметил Пушилин.

Напомним, что Йосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года. После смерти легендарного исполнителя в Донецкой Народной Республике объявили трехдневный траур.

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