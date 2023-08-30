В ДНР скончалась депутат Народного Совета Инна Лаевская

В ДНР умерла депутат Народного совета Инна Лаевская, которая в мое 2014 года вступила в ряды ополчения, а после посвятила себя законодательной работе. Фото: Пушилин/ТГ

Скончалась депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Инна Лаевская. Она ушла в ополчение в мае 2014 года, а в 2018 в звании лейтенанта ушла в запас и полностью посвятила себя служению людям на законодательном поприще. Об этом рассказал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

— На ее счету большое количество нужных людям законотворческих инициатив, успешных проектов, оказанной помощи семьям военнослужащих и просто поддержки тех, кому трудно. Отважная, сильная, умная, настоящая женщина Донбасса. Искренние соболезнования родным, близким и многочисленным соратникам Инны Валерьевны. Вечная память, — отметил Денис Пушилин.

Инна Лаевская награждена Георгиевским крестом IV степени, медалью «За боевые заслуги», памятным знаком «За Донецкий аэропорт».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пушилин сообщил про снижение интенсивности боев на флангах Артемовска

По мнению лидера ДНР, украинские войска копят силы для перегруппировки и возвращения утраченных позиций (подробнее)